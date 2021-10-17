«زي النهارده» في 17 أكتوبر 1978.. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود

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كان الدكتور عبدالحليم محمود، صاحب مواقف فارقة مع النظام أثناء مشيخته للأزهر، منها ما أبداه تجاه المحكمة العسكرية في قضية جماعة التكفير والهجرة، وكانت المحكمة استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأى في فكر هذه الجماعة، لكنها كانت في عجلة من أمرها فأصدرت أحكامها دون استئناس برأى الأزهر.بل تضمن حكمها هجوما على الأزهر وهو ما أغضب الإمام الأكبر فأصدر بيانا امتنعت معظم الصحف اليومية عن نشره ونشرته صحيفة الأحرار، واتهم فيه المحكمة بأنها لم تمكن علماء الأزهر من الاطلاع على آراء هذا التنظيم بالاستماع إلى أصحابه لمعرفة الظروف التي أدت بهم لهذا الفكر،واكتفت بعرض محاضر النيابة. هذا هو عبدالحليم محمود الذي ولد في 12 مايو 1910 بقرية أبوأحمد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وحفظ القرآن والتحق بالأزهر في 1923، وحصل على العالمية سنة 1932،وسافر لفرنسا على نفقته، ومنها حصل على الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية في 1940، وبعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. ثم عميدا لكلية أصول الدين. ثم أمينا لمجمع البحوث الإسلامية. ثم وكيلا للأزهر فوزيرا للأوقاف. ثم تولى مشيخة الأزهر في 27 مارس 1973،وما كاد يقوم بأعباء منصبه حتى صدر قرار السادات في 7 يوليو 1974 الذي يقلص اختصاصات الأزهر وشيخه فاستقال الإمام، ورفع أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السادات ووزير الأوقاف واضطر السادات للرجوع عن قراره إلى أن لقى الإمام ربه «زي النهارده»فى17 أكتوبر 1978.