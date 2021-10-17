الأهلي يضاعف عقوبة الخسارة في لائحة الموسم الجديد

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الإعلامي كريم شحاتة، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرروا مضاعفة العقوبات في الائحة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي قرر مضاعفة العقوبات للخسارة في لائحة الموسم الجديد»، مؤكدا أن الفريق الأحمر يسعى لتشديد العقوبات خاصة في ظل تراجع الأداء مؤخرا.

وأشار إلى إن إدارة الأهلي اعتمدت لائحة العقوبات الجديدة، وسوف تشهد عقوبات كبيرة في حال الهزيمة.

يُذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة، قرر في الأيام الماضية، توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأحمر، والجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، قدرها 300 ألف جنيه.