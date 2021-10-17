ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومان سيتي وهزيمة مانشستر يونايتد

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أقيمت السبت العديد من مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، حيث انتهت 7 مباريات كان أهمها مباراة ليفربول ضد واتفورد، في مباراة اكتسح فيها ليفربول فريق واتفورد بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشئ وتأهل فيها البرازيلي روبرتو فيرمينو وأحرز هاتريك وحده بينما احرز كلا من ساديو ماني ولاعبنا محمد صلاح باقي اهداف الفريق إلا أن لاعبنا صلاح تألق تألقاً غير عادي في هذه المباراة وحصل على أعلى تقييم من أغلب المواقع والصحف الانجليزية بتمريرية ساحرة للاعب ماني وهدف عالمي سجله وسط العديد من مدافعي واتفورد.

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على المركز الثاني في الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة خلف المتصدر فريق تشيلسي بفارق نقطة واحدة الذي فاز على برينتفورد بهدف مقابل لاشئ.

وأقيمت أيضا في نفس اليوم مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي وانتهت لصالح السيتي بهدفين مقابل لاشئ احرزهما كلا من بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين، ليرفع مان سيتي رصيده إلى 17 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الدوري الانجليزي.

أيضا انتهت مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بهزيمة الشاطين الحمر بهزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند النقطة 14, بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 11 يحتل بهم المركز 11 أيضا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موضحًا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له له وما عليه من الأهداف والفرق بينها وعدد النقاط لكل فريق.