موجز "سبق" الأسبوعي: "الربيعة" وزيرًا للحج و"الجلاجل" للصحة.. وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.. وتخفيف "الإجراءات الاحترازية"

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"الأخضر" يتصدَّر السباق لكأس العالم 2022م.. ومدرب "نيوكاسل" باقٍ أمام توتنهام.. و"النصر" و"الهلال" لنصف نهائي آسيا

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث التي واكبتها صحيفة "سبق" بالتغطية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أوامر ملكية بتعيين توفيق الربيعة وزيرًا للحج والعمرة، وفهد الجلاجل وزيرًا للصحة، وإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، فيما أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية وفق عددٍ من الحالات، فيما أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية الحرمَيْن بكامل الطاقة الاستيعابية، وأعلنت "نزاهة" إيقاف مدير كيان تجاري استولى على 102 مليون ريال، فيما تصدر المنتخب السعودي مجموعته بالفوز على الصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022م.

بأمر الملك.. "الجلاجل" وزيرًا للصحة و"الربيعة" وزيرًا للحج والعمرة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتعيين فهد الجلاجل وزيرًا للصحة، وتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرًا للحج والعمرة، وتعيين عبدالعزيز العريفي مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وترقية الفريق الركن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

https://sabq.org/t6hsBZ

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أطلق محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

https://sabq.org/ZkdfPM

"الداخلية": عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد (اليوم) الموافق 17 أكتوبر 2021 بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) في عددٍ من الحالات.

https://sabq.org/DwRtr2

"الداخلية": ضبط 16550 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16550) مخالفًا؛ منهم (7318) مخالفًا لنظام الإقامة، و(7190) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2042) مخالفًا لنظام العمل.

https://sabq.org/X4Ssfk

"الصحة": تسجيل 45 إصابة بـ"كورونا".. وتعافي 41 حالة

أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547890 حالة، وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536900 حالة ولله الحمد.

https://sabq.org/dKfVhX

"السديس" يؤكد جاهزية الحرمَيْن بكامل الطاقة الاستيعابية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية، وجميع الإجراءات الاحترازية، وفق بيان وزارة الداخلية فيما يخص تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداءً من اليوم الأحد.

https://sabq.org/RBHry3

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو الإطاحة بمرتكبي عددٍ من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها، وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الرياض تحرش في أحد الأماكن العامة بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره.

https://sabq.org/7GX6QP

"نزاهة": إيقاف مدير كيان تجاري استولى على 102 مليون ريال

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وكانت أبرز القضايا إيقاف مدير أحد الكيانات التجارية وموظفين اثنين يعملان بأحد البنوك لقيام مدير الكيان التجاري بتقديم عقد "مزور" مع إحدى الشركات الكبرى للبنك، وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ (102.000.000) مائة واثنين مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بمبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها.

https://sabq.org/h9kY3r

مليارا دولار قدّمتها المملكة لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة

قدّمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقارب مليارَي دولار أمريكي، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعًا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، وحظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشروعات الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعًا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز.

https://sabq.org/qDfyPB

صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع THE RIG الأول من نوعه بالعالم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، عن إطلاق مشروع "THE RIG" الجديد في قطاع السياحة، وسيُقام على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

https://sabq.org/k9RgVT

"المسند": الوسم بدأ.. وانخفاض الحرارة واليوم أول موجة معتدلة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبد الله المسند؛ إن الوسم يبدأ أمس السبت وينتهي في 6 ديسمبر، وعدد أيامه 52 يومًا، وهو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية، والوسم هو الكي أو أثر الكي وسُميت هذه الأيام بالوسم؛ لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

https://sabq.org/mRc9kt

"التعليم" تكشف عن تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطوَّلة

كشفت وزارة التعليم عن تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم، خلال العام الدراسي 1443هـ، فيما يتمتع الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

https://sabq.org/Sp9rGM

وزير التجارة يشيد بتفاعل خطباء "الجمعة" بالتحذير من "التستر التجاري"

أثنى وزير التجارة والإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على تفاعُل خطباء الجمعة في عموم مناطق السعودية اليوم للتحذير من جريمة التستر التجاري، مقدمًا الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والخطباء على مواكبة ما يهم المجتمع.

https://sabq.org/Pvdxm3

نفدت التذاكر.. "آل الشيخ" بعد دقائق من إعلانه مسيرة موسم الرياض

ما إن أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عبر حسابه في "تويتر" رابط تذاكر حفل مسيرة افتتاح ‫#موسم_الرياض 2021 يوم 20 أكتوبر حتى نفدت التذاكر خلال دقائق معدودة.

https://sabq.org/Hk6tBQ

فك "العقدة" بثلاثية.. "الأخضر" يعبر سور "الصين" ويتصدر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تقديم نتائجه الرائعة في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر المقبل، عقب الفوز اليوم على المنتخب الصيني، وتغلب الأخضر على نظيره الصيني بثلاثة أهداف لهدفين في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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"نيوكاسل" يؤكد أن مدربه "بروس" سيقود الفريق ضد "توتنهام"

أكد نادي نيوكاسل الإنجليزي، أن "مدربه ستيف بروس" سيقود الفريق في مباراته ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في أول لقاء رسمي للنادي منذ انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

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وفاة معلمة أمام طالباتها أثناء أداء الحصة الدراسية بالرياض

توفيت اليوم معلمة بمدينة الرياض أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية، ويروي والد المعلمة شيخة المستشار الشرعي سابقًا عبد العزيز المواش: ذهبت ابنتي "شيخة" لمدرستها بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض.

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الرياض تستضيف منافسات "أبطال آسيا" والنصر والهلال لنصف النهائي

انطلقت أمس (السبت)، منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، والذي تستضيف الرياض مباريات منطقة الغرب به بدءًا من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

واستطاع فريق النصر السعودي الفوز على الوحدة الإماراتي بخماسية، فيما تغلب فريق الهلال السعودي على فريق بليس بولس الإيراني بثلاثية، وسيلتقي الفريقان السعوديان على نصف نهائي أبطال آسيا.

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