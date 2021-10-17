معالجة 7 آلاف م2 من التشوهات البصرية في لينة

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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية لينة، خلال شهرين، حملة معالجة التشوهات البصرية، إذ تم رفع 4.917 مترا مكعبا من مخلفات البناء، وإزالة 2.370 مترا مربعا من الكتابات على الجدران، ورفع 13 سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة.

كما تضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة 5.665 مترا طوليا، وإصلاح 1.170 مترا مربعا من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة 3.647 مترا مربعا، إلى جانب صيانة 380 عمود وفانوس إنارة، ومعالجة 25 حاوية كبيرة.

وأكدت بلدية لينة مواصلة أعمالها، لمعالجة مظاهر التشوه البصرية، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.