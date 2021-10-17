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اشرف صبحي يشهد ختام بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية اليوم

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اشرف صبحي يشهد ختام بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية اليوم اشرف صبحي يشهد ختام بطولة العالم للرماية علي الأطباق المروحية اليوم

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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام منافسات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، وتستضيفها مدينة الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يقوم الوزير بتكريم الفائزين في منافسات البطولة بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للرماية واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

ويقامً حفل الختام اليوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ في تمام الساعة 6 مساء بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المصرى اليوم

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