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عدنان حلبية : الحظ عاند المصري أمام سلطات الموارد بالكونفدرالية

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عدنان حلبية : الحظ عاند المصري أمام سلطات الموارد بالكونفدرالية عدنان حلبية : الحظ عاند المصري أمام سلطات الموارد بالكونفدرالية

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قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن المكان الطبيعي لنادي هو المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأضاف عدنان حلبية، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«المصري كان يستحق الفوز في لقاء اليوم ضد سلطات الموارد الأوغندي، والحظ عاندنا في ركلة الجزاء».

وتابع:«سنستعد جيدا للقاء الإياب، والمشوار لايزال طويلا، لقد استطعنا أن نحجز مقعدا بالكونفدرالية رغم الأحداث التي مرت بها مسابقة الدوري بالموسم الماضي، والمصري يستحق هذه المكانة».

المصرى اليوم

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