رضا عبدالعال: الأهلي يفوز بالبطولات بالخط

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حمل رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق مسؤولية تعادل الفريق الأحمر مع الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة ١-١ في ذهاب دور ال ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو إن موسيماني فاز بالبطولات مع الأهلي بالحظ وهو ما أكده منذ فترة طويلة وفي وقت انتصاراته.

وأشار إلى أن موسيماني لم يقدم بصمة مع الأهلي وكل تدخلاته الفنية كانت ضد مصلحة الفريق موضحا أن موسيماني اقل مدرب تولى قيادة الأهلي.

وأكد أن موسيماني أخطأ باللعب بثلاثة لاعبين في مركز خط الوسط المدافع وكلهم يلعبون بنفس الطريقة.