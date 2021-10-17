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قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأردني خالد سعد، تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن الأردني خالد سعد الذي انضم للزمالك في موسم 2007-2008، لمدة 3 سنوات مقابل 500 ألف دولار، لم يحصل على مستحقاته إلى الآن، وتقدم بشكوى للحصول عليها خلال الفترة المقبلة وإدارة الزمالك تفاجأت بتلقي خطاب أول أمس يفيد بإقتراب صدور حكم ضد الزمالك بسبب اللاعب الاردني.

وأوضح هاني حتحوت، إن خالد سعد، ارتدى قميص الزمالك بعد تألقه في مباراة جمعت القلعة البيضاء وناديه الفيصلي الأردني في بطولة دوري أبطال العرب، ولم يرتدي قميص القلعة البيضاء سوى في 6 مناسبات فقط بالدوري.

وأتم :«خالد سعد رحل عن الزمالك وقت وجود ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق والنادي تلقى خطابا خلال الساعات الماضية، يفيد بوجود قضية في الفيفا ضد النادي مقدمة من خالد سعد».