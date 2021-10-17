حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلي

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أكد حسين الشحات لاعب الأهلي على افتقاده لعدد كبير من اللاعبين بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء، مشددًا أن في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق السابق.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي «افتقد مروان محسن خصوصا انه مهاجم كبير لكنه تعرض للعديد من الانتقادات واتمني له التوفيق في تجربته الجديدة».

كما أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي اندهاشه من الانباء التي ترددت عن غضب اللاعبين من العقوبات التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي على اللاعبين عقب خسارة السوبر المحلي.

وقال الشحات: اللاعبون كانوا غاضبين بسبب خسارة الألقاب، وليس بسبب العقوبة المالية.

وتابع: «أي لاعب يرغب في الفوز بجميع البطولات من أجل صناعة التاريخ، والحديث عن تشبع لاعبو الاهلي بعد الفوز ببطولتي دورى ابطال افريقيا كلام عار تماما من الصحة خصوصا ان الجميع يرغب في حصد جميع الالقاب الممكنة».