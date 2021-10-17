أخبار عاجلة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلي

Print
حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلي حسين الشحات: افتقد مروان محسن في الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين الشحات لاعب الأهلي على افتقاده لعدد كبير من اللاعبين بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء، مشددًا أن في مقدمتهم مروان محسن مهاجم الفريق السابق.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولي «افتقد مروان محسن خصوصا انه مهاجم كبير لكنه تعرض للعديد من الانتقادات واتمني له التوفيق في تجربته الجديدة».

كما أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي اندهاشه من الانباء التي ترددت عن غضب اللاعبين من العقوبات التي وقعها محمود الخطيب رئيس النادي على اللاعبين عقب خسارة السوبر المحلي.

وقال الشحات: اللاعبون كانوا غاضبين بسبب خسارة الألقاب، وليس بسبب العقوبة المالية.

وتابع: «أي لاعب يرغب في الفوز بجميع البطولات من أجل صناعة التاريخ، والحديث عن تشبع لاعبو الاهلي بعد الفوز ببطولتي دورى ابطال افريقيا كلام عار تماما من الصحة خصوصا ان الجميع يرغب في حصد جميع الالقاب الممكنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد

«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك

المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية

ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا

ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا