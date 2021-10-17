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5 متحدثين في مؤتمر "كورونا" اليوم.. واستعراض التحديثات الأمنية والبروتوكولات الوقائية

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5 متحدثين في مؤتمر "كورونا" اليوم.. واستعراض التحديثات الأمنية والبروتوكولات الوقائية 5 متحدثين في مؤتمر "كورونا" اليوم.. واستعراض التحديثات الأمنية والبروتوكولات الوقائية
"العبدالعالي" يتناول الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح

5 متحدثين في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية.

من جهته، يستعرض سيف سالم السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال المؤتمر السماح بإقامة المناسبات وحضورها في قاعات الأفراح، واستمرار الجولات الرقابية في القطاع البلدي.

من جانبه، يستعرض هاني حسني حيدر، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال المؤتمر الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وخطة استقبال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، والخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، يستعرض الدكتور عماد لافي المحمدي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة "وقاية"، خلال المؤتمر تحديثات البروتوكولات الوقائية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية رئاسة شؤون الحرمين هيئة الصحة العامة وقاية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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