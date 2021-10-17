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توسكر الكيني: كيف قام لاعبو بتحطيم غرف الملابس رغم فوزهم؟

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توسكر الكيني: كيف قام لاعبو الزمالك بتحطيم غرف الملابس رغم فوزهم؟ توسكر الكيني: كيف قام لاعبو بتحطيم غرف الملابس رغم فوزهم؟

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أكدت ديانا يوناه، المسؤول الإعلامي لنادي توسكر الكيني، أن الفريق لديه فرصة لتعويض النتيجة في الإياب.

وقالت ديانا: «لدينا فرصة للتعويض في الإياب أمام نادي ، بعد المباراة حدث تحطيم من اللاعبين لغرفة خلع الملابس، ورأينا زجاج محطم». وأكملت: «نتسائل كيف فريق فائز أن يفعل هذا الشئ، رجل الأمن قال انه تفاجيء أن اللاعبين فعلت هذه المشاكل حتى غادروا من الاستاد».

وأتمت: «نرغب في تقديم شكوى ضد الزمالك بشأن ما حدث في غرفة الملابس، لدينا ملعبين في كينيا وحصلنا على موافقة من الكاف، ونريدهم أن يتخذوا رد فعل ضد ماحدث».‎

المصرى اليوم

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