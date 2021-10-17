مجدي عبد الغني يكشف أزمة مالية كبرى في الأهلي بسبب 90 مليون جنيه

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كشف الإعلامي مجدى عبدالغني، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن معاناة النادي الاهلي من أزمة مالية كبرى إنعكست على إلتزامات النادي الفترة الماضية حيث تسببت هذه الأزمة في تأجيل حسم أكثر من ملف على الصعيد المالي والإداري والإنشائي.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية:«الأهلي يحتاج مبلغ مالي كبير من الإلتزام بواجباته حيال جميع قطاعات النادي ويأتي في مقدمتها، فريق كرة القدم الذي يحتاج ما يقرب من 90 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة».

وأضاف:«جهاز الكرة يرغب في صرف مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجديد خاصة وأن الفريق إستهل مشواره في النسخة الجديدة من بطولة أفريقيا أمس السبت، بمواجهة الحرس الوطني بالنيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما يستعد للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري والذي يستهله الأحمر بمواجهة الأسماعيلي».

وأوضح :«يحتاج الأهلي صرف نسبة مشاركات لاعبي الفريق عن الموسم الماضي وحسب المعلومات الواردة من القلعة الحمراء فأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يبحث حالياً عن 90 مليون جنيه من أجل صرف مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد ونسبة مشاركتهم عن الموسم المنقضي».