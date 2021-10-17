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هنَّأه على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا له التوفيق في مهامه ومسؤولياته

التقى سـفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، اليوم السبت عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، بمكتبه في رئاسة الحكومة، وهنَّأه على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للحكومة.

وهنَّأه "الغريري" على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته في خدمة مصالح الوطن والمواطن.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات القيادتَيْن الحكيمتَيْن لتحقيق المصالح المشتركة للبلدَيْن الشقيقَيْن.

كما تم خلال اللقاء تسليم معاليه برنامج منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

ونظرًا لما يربط البلدَيْن الشقيقَيْن من علاقات أخوية وتاريخية واستراتيجية وقوية ومتجذرة في العمق على مستوى القيادة والشعب، وفي جميع المجالات، إضافة لما يوليه جلالة الملك محمد السادس ـ حفظه الله ـ من دعم ومساندة واهتمام لهذه المبادرة المهمة، فقد كلف جلالته رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور هذا المنتدى ممثلاً لجلالته. ويعكس هذا التكليف من جلالته لمعاليه في رمزيته ما يوليه جلالته من اهتمام بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتَيْن الشقيقتَيْن، وذلك بأن يكون أول حضور في مهمة رسمية خارجية لرئيس الحكومة المغربية "أخنوش" بعد تعيينه وتشكيل الحكومة الجديدة هو للمملكة العربية السعودية.