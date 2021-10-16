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تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة (صور)

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تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة (صور) تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة (صور)

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بالتعاون مع أحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة شبرا الخيمة احتفالية تحت شعار اهل القرآن بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ و مشايخ الأزهر الشريف والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة تم خلالها تكريم وتقديم الهدايا لـ ٧٥ من حفظة القرآن الكريم بالقليوبية.

وأشاد مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بدور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط التنمية المستدامة وشهدت الاحتفالية رسم البسمة والفرحة على 75 أسرة من حفظة القرآن الكريم بالمحافظة .

وشارك في المسابقة أكثر من 400 متسابقًا في ٦مستويات مختلفة، حيث ضمت أصغر متسابق في حفظ القرآن الكريم والبالغ من العمر خمس سنوات ونصف وتنوعت الجوائز للأطفال الفائزين بالمسابقة بين الهواتف المحمولة وبعض الجوائز المادية والعينية والمصاحف الشريفة وهدايا أخرى للمكرمين الأوائل.

وكانت المسابقة على 6 مستويات، الأول في حفظ القرآن الكريم ثلاثة أجزاء، والمستوى الثاني سبعة أجزاء والثالث خمسة عشر جزءا، والرابع عشرين جزءا، والخامس القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الأخير القرآن الكريم كاملًا قراءات مختلفة.

تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة
تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة
تكريم ٧٥ طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة

المصرى اليوم

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