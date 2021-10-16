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بروموهات أولى حلقات «هنيدي شو» على شاشة المحور

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بروموهات أولى حلقات «هنيدي شو» على شاشة المحور بروموهات أولى حلقات «هنيدي شو» على شاشة المحور

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طرحت قناة المحور بروموهات أولى حلقات برنامج الفنان محمد هنيدى «هنيدى شو» في تمام الساعة العاشرة مساءً يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسيقدم هنيدى العديد من المفاجأت خلال البرنامج، حيث يظهر كل حلقة بشخصية من الشخصيات التي قدمها في أفلامه ومنها «خلف في فيلم صعيدى في الجامعة الامريكية وامير في فيلم امير البحار ورمضان مبروك أبوالعلمين، كما يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة ومجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدى، ويعد»هنيدى شو «أولى تجارب الفنان محمد هنيدى في عالم برامج التوك شو .

و يذكر ان برنامج هنيدى يأتى في إطار خطة قناة المحور لتطوير محتوها الذي شهد تغييراً كبيرا على كافة المستويات منذ انطلاقتها القوية في ابريل الماضى بتغير المحتوى الاعلامى داخل القناة، محققة نجاحاً ملحوظ في عرض البرامج والمسلسلات التي شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى .

المصرى اليوم

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