حسن أبو الروس يفاجئ هنا شيحة ودينا الشربيني على الريد كاربت في مهرجان الجونة

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بأكثر من إطلالة غريبة وأداء كوميدي لفت الفنان حسن أبوالروس الأنظار خلال مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي الدولي من خلال ارتدائه ملابس ملونة ومزركشة بتصميمات غير مألوفة على الريد كاربت..إلى جانب ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني للترويج لأغنيتهما الجديدة «فلتت مني».

وقاطع الفنان حسن أبوالروس تصوير الكاميرات للفناناتين هنا شيحة ودينا الشربيني ورشا شيحة شقيقة «هنا» خلال وقوفهن على الريد كاربت في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ليقودهن للرقص على الريد كاربت وهو يغني أغنيته الجديدة «فلتت مني» التي طرحها مؤخرا وشاركته بالظهور فيها الفنانة دينا الشربيني.

ويذكر أن دينا الشربيني طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة «فلتت مني»، التي شاركها فيه الفنان حسن أبوالروس، وتم تصويره وسط البحر في مدينة الجونة، والتى ظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، والأغنية من كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل.

ولفت حضور حسن أبوالروس الأنظار بحضوره مع دينا الشربيني في سيارة مكشوفة منذ وصولهما الجونة وظهرت دينا الشربينى في الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.