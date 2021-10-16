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فحص 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة علاج ضعف السمع

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فحص 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة علاج ضعف السمع فحص 14 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة علاج ضعف السمع

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، فحصت 14 ألف و325 طفلا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.

أكد الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 14 ألف و325 طفل حديث الولادة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى فحص 230 الف و585 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

المصرى اليوم

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