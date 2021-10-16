رئيس مجلس مدينة شربين: «حياة كريمة» تُنهي 95% من مشروعات 23 قرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شكري، رئيس مجلس مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، إنه تم الانتهاء من كافة المشروعات في 23 قرية وتم استكمالها بالكامل بنسبة 95%؛ وبدأت المشروعات في العمل الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع الكفاءة في هيئة الإسعاف في المدينة وبدأت العمل الفعلي، بالإضافة إلى الانتهاء من الوحدات الصحية التي تم رفع الكفاءة بها ودخلت حيز العمل.

وتابع «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه تم طلب أشياء في مركز شربين لم تتم في باقي المراكز على مستوى الجمهورية، وهي تغطية كل قرى المركز بحنفيات الحريق وتم تركيبها وبدأت العمل الفعلي من خلال المباردة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع: «تم تبطين الترع من خلال المبادرة الرئاسية والصرف الصحي وتجديد المدارس المتهالكة ويتم إنشاءها بشكل متكامل؛ إلى جانب تجديد كافة الوحدات الصحية والمستشفيات في مركز شربين والقرى وتم إنجازها بالكامل من خلال»حياة كريمة«، مشيرًا إلى أن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية»حياة كريمة«سيغير وجه الحياة المصرية.