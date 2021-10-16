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«المفوضية العراقية» تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي

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«المفوضية العراقية» تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي «المفوضية العراقية» تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي

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أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، نتائج الاقتراع بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي.

وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إنه «تم الانتهاء من عملية تدقيق نتائج الانتخابات، بعد إكمال العد والفرز اليدوي لـ 3681 محطة».

وأضاف، أن «النتائج الأولية الآن متاحة أمام الجميع عبر موقع المفوضية العليا للانتخابات»، مبينا أن «هذه النتائج تعد أولية وبإمكان الطعن فيها».

وتابع: «نحن ملزمون وفقاً للقانون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

من جانبه، ذكر قسم الشكاوى في المفوضية خلال المؤتمر الصحفي، أنه «تم فتح أبواب عدة لاستلام الطعون بنتائج الانتخابات»، مؤكدا انه «سيتم اجراء عمليات تفحيص وتدقيق بالطعون المقدمة كافة».

واضاف، أن «سيتم استقبال الطعون خلال 3 ايام من اعلان نتائج الانتخابات».

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