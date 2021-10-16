أخبار عاجلة

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا -
فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب -
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو) -
انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو» -
أنشيلوتي: ريال مدريد وبرشلونة الأفضل فى العالم رغم مغادرة ميسي ورونالدو -
لاعب مانشستر يونايتد «المنبوذ» يُخطط للرحيل إلى ريال مدريد -
بعد فعاليات على مدى 9 أيام .. «الجونة السينمائي» يُسدل الستار على دورته الخامسة -
سامح حسين بواصل عروض «حلم جميل» على المسرح العائم -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

واشنطن تدين «استخفاف الحوثيين بسلامة المدنيين» في مأرب

Print
واشنطن تدين «استخفاف الحوثيين بسلامة المدنيين» في مأرب واشنطن تدين «استخفاف الحوثيين بسلامة المدنيين» في مأرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تدين تصعيد الحوثيين حول مأرب، «والذي يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين».

وأضاف في بيان أن «الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية».

وأشار برايس إلى أن «الولايات المتحدة تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات»، داعيا الجماعة إلى «وقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة».

وسيطر الحوثيون، أمس الجمعة، على مركز مديرية العبدية في محافظة مأرب وسط اليمن، بعد حصارهم لها منذ أكثر من 3 أسابيع، حسب مصادر محلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

أولى مفاجأت دوري الأبطال.. مازيمبي يودع البطولة أمام بطل جنوب أفريقيا

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

فوز المنيا وأسوان والألمنيوم.. تعرف علي نتائج مجوعة الصعيد بدوري المظاليم والترتيب

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»

انتصارات «الكلاسيكو الغائبة» عقدة برشلونة فى «كامب نو»