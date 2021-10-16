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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح غدًا الأحد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مشددة .

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، عدد من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم. ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف.