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قنصل في دبي يكشف تفاصيل الجناح المصري بأكسبو

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قنصل مصر في دبي يكشف تفاصيل الجناح المصري بأكسبو قنصل في دبي يكشف تفاصيل الجناح المصري بأكسبو

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قال أشرف حمدي القنصل التجاري للسفارة المصرية بدبي، إن تصميم الجناح المصري في أكسبو 2020، يعكس تاريخ وحضارة الدولة المصرية.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه يتم عرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس في الجناح المصري. ولفت إلى أن هناك تابوتا أثريا يعرض لأول مرة في أكسبو 2020 عمره 2.7 ألف عام، والذي يحظى باهتمام الزائرين. وأكد أن الجناح المصري مساحته 3 آلاف متر ويعتمد على الشاشات الذكية، موضحا أن العديد من الوزراء الإماراتيين وغيرهم من المسئولين الأجانب زاروا الجناح المصري.

واستطرد أشرف حمدي القنصل التجاري للسفارة المصرية بدبي، أن الجناح المصري في أكسبو 2020 من الأكثر جذبا للسائحين، حيث يشهد توافد زوار من مختلف الجنسيات حول العالم، وتابع أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات في مختلف المجالات داخل الجناح على مدار الأشهر الستة التي بدأت في الأول من أكتوبر على أن تنتهي 31 مارس. وأوضح أن هناك 20 من الشباب يعملون في الجناح المصري لتنظيم الزيارات، وتخلوا عن أشغالهم وأعمالهم لتقديم دور وطني، مؤكدا أن الجناح قدم الصورة الأجمل عن .

المصرى اليوم

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