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كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن الفارق بين ناديي الزمالك والأهلي في التعامل مع أبناء النادي.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية :«ما يميز النادي الأهلي عن الزمالك، أنه يتعامل مع أي لاعب لعب ضمن صفوفه موسم أو اثنان بأنه أحد أبناءه، وهذا على عكس نادي الزمالك».

وأضاف: «هل بركات أبن الأهلي؟ خالد بيبو ابن النادي؟ اللي لعب 6 أشهر مع الفريق الأحمر، أصبح ابنًا للنادي»، مضيفًا: «الزمالك يتعامل بفكر قديم، في هذا الشأن، اللاعب يجب أن يكون لعب في قطاع الناشئين لكي يكون ابن النادي».

وتابع: «أنا لعبت 8 سنوات في الزمالك، هناك مجموعة يوصلوا للجمهور أنني ليس ابن الزمالك، ولكن أنا ابن النادي غصب عن أي حد».