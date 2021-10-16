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وليد صلاح عبداللطيف: يتعامل بفكر قديم مع أبناء النادي

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وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك يتعامل بفكر قديم مع أبناء النادي وليد صلاح عبداللطيف: يتعامل بفكر قديم مع أبناء النادي

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كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، عن الفارق بين ناديي الزمالك والأهلي في التعامل مع أبناء النادي.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات تليفزيونية :«ما يميز النادي الأهلي عن الزمالك، أنه يتعامل مع أي لاعب لعب ضمن صفوفه موسم أو اثنان بأنه أحد أبناءه، وهذا على عكس نادي الزمالك».

وأضاف: «هل بركات أبن الأهلي؟ خالد بيبو ابن النادي؟ اللي لعب 6 أشهر مع الفريق الأحمر، أصبح ابنًا للنادي»، مضيفًا: «الزمالك يتعامل بفكر قديم، في هذا الشأن، اللاعب يجب أن يكون لعب في قطاع الناشئين لكي يكون ابن النادي».

وتابع: «أنا لعبت 8 سنوات في الزمالك، هناك مجموعة يوصلوا للجمهور أنني ليس ابن الزمالك، ولكن أنا ابن النادي غصب عن أي حد».

المصرى اليوم

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