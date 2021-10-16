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يرى وليد صلاح، عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر بمستوى سيئ خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الأهلي قدم أداءً سيئًا للغاية خلال مباراة الحرس الوطني، منذ فترة طويلة لا نشاهد أداء للأهلي، نسمع أسماء اللاعبين فقط في الملعب».

وأضاف :«موسيماني (مش عارف هو بيعمل إيه)، بيتكلم أكثر ما بيتشغل في الملعب عملي، وهذا ظهر جليًا في أداء الفريق في المباريات الماضية»، مضيفًا :«أشعر أن المدرب الجنوب افريقي، يُدرب اللاعبين تدريبات عادية، ولا يُحفظهم طريقة اللعب».

وتابع :«تغييرات المدرب الجنوب افريقي، خلال مباراة الحرس الوطني، غير مفهومة وغير منطقية».