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بعثة تغادر كينيا في السادسة صباح الأحد

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بعثة الزمالك تغادر كينيا في السادسة صباح الأحد بعثة تغادر كينيا في السادسة صباح الأحد

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العاصمة الكينية نيروبي لبدء رحلة العودة إلى القاهرة في السابعة صباح غدٍ الأحد بتوقيت كينيا، السادسة بتوقيت .

وتستغرق رحلة الطيران من كينيا إلى القاهرة نحو خمس ساعات، وسيتحرك الفريق من فندق الإقامة في تمام الرابعة والنصف فجر غدٍ الأحد متجها إلى المطار.

وكان الزمالك قد فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

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