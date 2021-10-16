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حسم الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان الجدل عن مدى أحقية النادي الأهلي في ركلة جزاء ثانية في المباراة التي جمعته ضد فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عثمان في تصريحات عبر الاستديو التحليلي للقاء عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «ركلة الجزاء الأولى للأهلي التي سجل منها على معلول هدف المارد الأحمر صحيحة تمامًا، بسبب وجود تدخل من حارس مرمى الفريق النيجري ضد لاعب الأهلي بشكل واضح«.

هل يستحق الأهلي ركلة جزاء ثانية؟ خبير تحكيمي يجيب

وأضاف: «الأهلي كان يستحق ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة أكرم توفيق بشكل واضح داخل منطقة جزاء الحرس الوطني، والحكم كان قريب جدًا من اللعبة وكان يجب احتسابها دون تردد خاصة وأنها أسهل من الركلة الأولى».

واختتم تصريحاته: «لم يستحق نادي الحرس الوطني أي ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد مدافع الأهلي وذلك لوجود يد اللاعب في وضعها الطبيعي وقرار الحكم كان صحيحًا في هذه اللعبة».

وانتهت مباراة الأهلي والحرس الوطني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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