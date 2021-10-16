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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن أمله في أن تكون علاقات أنقرة مع الحكومة الألمانية الجديدة ناجحة كما كانت مع حكومة أنجيلا ميركل.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية التي بدأت اليوم زيارة إلى إسطنبول اليوم، هي الأخيرة لها قبل مغادرتها الحياة السياسية في بلادها، قال أردوغان إنه تناول معها العلاقات الثنائية وقضايا أخرى بشكل مفصل.

وأردف: «نأمل أن تسير العلاقات مع الحكومة الألمانية الجديدة بشكل جيد على غرار التعاون الناجح مع حكومة ميركل».

وأشار إلى أنه رغم بعض التوترات في العلاقات الثنائية في بعض الأوقات، إلا أن البلدين نجحا على الدوام في تجاوزها والمضي بالعلاقات نحو الأمام.

وأوضح أردوغان أن الحوار الوثيق مع ميركل لم يساهم في تعزيز العلاقات بين أنقرة وبرلين فحسب، بل وفي تقديم مساهمات كبيرة في سبيل إيجاد حلول للعديد من القضايا الإقليمية.

وبيّن أن خبرة ميركل الدبلوماسية تجلت أيضا بخصوص العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا مجددا على رغبة أنقرة في تعزيز علاقاتها مع الاتحاد. كما لفت أنه أبلغ ميركل تطلعاته بخصوص ملفات عديدة، أبرزها تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإعفاء الأتراك من تأشيرة السفر، وتحديث اتفاق 18 مارس الخاص بملف المهاجرين.

وعبر أردوغان عن سعادته حيال الروابط الوثيقة التي أسستها المستشارة الألمانية طيلة فترة مهامها مع الجالية التركية في بلادها. وأشاد بالجهود الصادقة التي بذلتها ميركل لحل المشاكل في هذا الإطار، معربا عن ثقته في أن المستشار الذي سيخلفها سيواصل ذلك أيضا.

وتحدث أردوغان عن علاقته مع ميركل طيلة 16 عاما من حكمها، قائلا: «هذه ليست بفترة قصيرة، وأنا أيضا لدي 19 عاما، عملنا خلالها مع عدد كبير من زعماء الدول».