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منى زكي جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي

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منى زكي جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي منى زكي جريئة على الريد كاربت في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي

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أطلت الفنانة منى زكي، بإطلالة جذابة ومثيرة من على الريد كاربت، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5 . إذ ارتدت جمبسوت باللون الفضي اللامع وبشراشيب من على الكتف، ومن الناحية الجمالية اعتدمت على تصفيفة شعر ذيل الحصان، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثالث للمهرجان على رأسهم: ليلى علوي، هالة صدقي، بشرا، درة، هند صبري، أروى جودة، رانيا يوسف، بسنت شوفي، نسرين طافش، دينا الشربيني، إلهام شاهين، صبا مبارك .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

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