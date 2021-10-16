صندوق الإسكان الاجتماعي : القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة

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قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مشروع الإسكان الذي تم افتتاحه اليوم يأتي من ضمن مشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة وتوفير سكن للمصريين. وأكدت الانتهاء من القضاء على 85% من المناطق غير الآمنة، وقريبا سيتم الانتهاء من الـ 15% المتبقية.

وأوضحت، أن 380 ألف أسرة حصلت على التمويل العقاري حتى الآن، مشيرة إلى أن مليون ونصف مليون مواطن مستفيد من التمويل العقاري. وأكدت أن ملف الإسكان أخد حقه في عهد الرئيس السيسي، بعدما كان صداعا مزمنا من قبل، مردفة «نسعي للانتهاء من ملف الإسكان الشائك». واختتمت أنه تم خسارة رقعة زراعية كبيرة ونعمل على توفير الإسكان المناسب للمواطنين حتى لا يلجأ للبناء العشوائي مرة أخرى، وذلك من خلال البناء.