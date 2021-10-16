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تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"

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تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا" تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"
قالوا: فأل خير لعودة صفوف المصلين لما كانت عليه قبل الجائحة.. وباقي المسجد قريبًا

تفاعل كبير مع تغريدة

لقيت تغريدة الحساب الإخباري لإمارة منطقة مكة المكرمة بشأن قرب عودة صفوف المصلين في المسجد الحرام إلى وضعها السابق في التقارب دون تباعد بين المصلين؛ تفاعلاً كبيرًا من المغردين الذين ردوا على التغريدة بحمد الله وشكره على بدء زوال جائحة كورونا، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

ونشر

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ساعات ويردد إمام #الحرم_المكي: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وأشاروا إلى أن هذه التغريدة فأل خير لعودة صفوف المصلين إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون تباعد في الصفوف والأفراد. وقالوا: "إن شاء الله قريبًا سيكون التقارب في جميع المساجد والجوامع".

وأظهر مقطع إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، وإزالة ملصقات التباعد من صحن الطواف في المسجد الحرام.

وشدد المغردون على نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة منذ إعلان أول حالة في وحتى هذا اليوم الذي بدأت فيه الجائحة بالزوال، وبدأت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 17 أكتوبر 2021م. (

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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