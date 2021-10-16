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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة

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اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يشارك في مظاهرة حاشدة ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة

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شارك الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اليوم، في مظاهرة حاشدة في العاصمة الإيطالية روما بميدان القديس يوحنا شارك فيها أكثر من ٢٠٠ ألف إيطالي .

وقال الدكتور عيسي إسكندر: «إن المظاهرة كانت ضد الفاشيين المتطرفين الذين اقتحموا مقر أتحاد العمال الإيطالي الأسبوع الماضى، لكى نقول لا للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعم العنصرية ضد الأجانب المتواجدين على الأراضي الإيطالية».

وأضاف: «لقد كان عرس للديمقراطية وللحرية ضد الفاشيين، شارك فيه أكثر من ٢٠٠ ألف من الإيطاليين والأجانب يدا واحدة ضد العنصرية والرجعية».

يذكر أن المظاهرة شارك فيها اتحاد العمال المصريين في ايطاليا برئاسة الدكتور عيسي إسكندر والمستشار النقابي للاتحاد محمد جمعة.

المصرى اليوم

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