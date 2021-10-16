مدرب الأهلي: لا نبحث عن أعذار ولكننا واجهنا ظروفاً صعبة أمام بطل النيجر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق أمامه هدف في ‏المرحلة الحالية وهو حسم التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال مباراة الإياب أمام الحرس الوطني في القاهرة، مشيرًا إلى أن نتيجة اللقاء ليست الأفضل ولكنها إيجابية، وكان بإمكان الفريق أن يعود إلى القاهرة بالفوز، في حال استغلال الفرص التي أتيحت أو احتساب ضربة الجزاء المستحقة لأكرم توفيق.‏

وأضاف قمصان: «ليست أعذارًا ولكن الأهلي تعرض للعديد من العوامل التي قد تكون سببًا في ‏التعادل أمام الحرس الوطني، بداية من وجود نقص عددي كبير في قائمة الفريق بسبب ‏الإصابات وخروج أكثر من لاعب من القائمة، فلم نكمل 20 لاعبًا في النيجر وضمت القائمة ‏ثلاثة حراس».‏

وواصل مدرب الأهلي: «الحلول في الجزء الهجومي لم تكن متاحة أمام الجهاز بشكل ‏كبير، بسبب النقص العددي في القائمة، إلى جانب عوامل أخرى مثل الرطوبة وسوء ‏أرضية الملعب غير الصالح لاستضافة مباريات في دوري أبطال إفريقيا. ومن المؤكد أننا ‏تأثرنا بهذه العوامل ولكن في النهاية لا نقول أعذارًا، وسيكون تركيزنا منصبًّا على حسم ‏التأهل في مباراة العودة».‏

وأكد قمصان أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطالبهم ‏بتسجيل هدف ثان، وكان ‏بإمكان الفريق بالفعل أن يفعل ذلك ولكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل.‏

وشدد مدرب الأهلي على أن الأداء سيتحسن مع عودة اللاعبين المصابين، ودخول الصفقات الجديدة مع الفريق، مشيرًا إلى أهمية تطبيق تقنية الفار في بطولة بحجم دوري أبطال ‏إفريقيا.

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: «ذهبنا إلى النيجر من أجل الفوز والتعادل أمام الحرس ‏الوطني لم يكن النتيجة الأفضل ولكن نسعى إلى حسم الصعود من القاهرة، واستكمال مسيرة ‏ومشوار الفريق نحو تحقيق ثلاثية تاريخية من خلال التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة على ‏التوالي».‏