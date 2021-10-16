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المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده

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المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا التحضيرات الخاصة بإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده بتوافق جميع الأطراف الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن عبد الله اللافي أكد - خلال المحادثات - ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، التي ستريح ليبيا من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيا، واقتصادياً، وأمنياً، واجتماعياً، مضيفا أن الأسابيع القادمة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

بدوره أكد المسؤول الأممي حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً بدور المجلس الرئاسي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين.

المصرى اليوم

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