السيطرة على حريق مصنع بالمنطقة الحرة الاستثمارية في الإسماعيلية

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تمكنت قوات الدفاع المدني بالإسماعيلية، مساء السبت، من السيطرة على حريق نشب بأحد المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بضاحية المستقبل بمدينة الإسماعيلية تسبب في حدوث خسائر وتلفيات بالمصنع جاري حصرها.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع بالمنطقة الاستثمارية حيث تم الدفع بـ 5 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي استمر قرابة الساعتين حتى تم إخماده تمامًا ونتج عنه إصابة بعض العاملين بالمنطقة الاستثمارية بالاختناق وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج.

ويقوم رجال الشرطة والدفاع المدني الآن برفع آثار الحريق ومعرفة أسبابه وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت التحقيقات.