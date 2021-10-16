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ناشئات كاراتيه يتألقن في الدوري الممتاز

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ناشئات كاراتيه الزمالك يتألقن في الدوري الممتاز ناشئات كاراتيه يتألقن في الدوري الممتاز

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فازت لاعبات الكاراتيه (كوميتيه) بنادي مرحلة 2005 على 4 فرق في أول أيام منافسات بطولة الدوري.. حيث فاز الفريق على الأمل والقاهرة بثلاث مباريات.. بينما فاز على العبور والأوليمبى بثلاث مباريات مقابل مباراة.

وتقام البطولة من 14 وحتى 17 أكتوبر الجاري على ملاعب نادى طنطا.

وشارك مع الفريق كل من: وئام أشرف – نادين أحمد – جودي أحمد – آية إبراهيم – منة عادل – جنا شطيفة – بتول خالد .

وأعرب جمعة سلامة المدير الفنى لأسرة الكاراتيه بنادى الزمالك عن سعادته بالمستوى التي قدمته اللاعبات بالبطولة ويأمل أن يتوج الفريق باللقب هذا الموسم.

المصرى اليوم

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