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سيدات يد يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

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سيدات يد الزمالك يهزمن أصحاب الجياد في الدوري سيدات يد يهزمن أصحاب الجياد في الدوري

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فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي ، على فريق أصحاب الجياد بنتيجة 30-13 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، بصالة الزمالك بالجولة الرابعة بالدور الأول للدوري العام.

ومنح الجهاز الفني للزمالك لاعبات الفريق راحة غدا الأحد، على أ يستأنف الفريق تدريباته مساء الاثنين المقبل بصالة النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق الزهور في السادسة مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة للبطولة بصالة نادي الزهور .

ويقود فريق يد سيدات الزمالك كل من: حسن يسري المشرف العام على جهاز كرة اليد، ومحمد الأحمر ومحمود إبراهيم، مدربين مساعدين ومدرب حراس المرمى أحمد طه عباس.

المصرى اليوم

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