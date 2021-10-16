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أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي

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أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي أشغال شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته مساء السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار استعداتداته لمباراة الأهلي في الجولة الأولى للدوري.

بدأ المران بالجري حول الملعب ثم تدريبات بدنية قوية من أجل الارتقاء بالحالة البدنية للاعبين تحت إشراف أحمد عبداللطيف، مدرب الأحمال.

وخلال المران تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، اشتملت المجموعة الأولى على لاعبي خط الدفاع وقادها محمد إبراهيم مدرب الفريق، اشتمل المران على كيفية التعامل مع هجمات المنافس وبناء الهجمة والخروج بالكرة من الدفاع للهجوم بشكل سريع.

وضمت المجموعة الثانية لاعبي خط الوسط والهجوم وقادها محمد حمص مدرب الفريق، اشتمل المران على تدريبات منها خلق الفرص واستغلال العرضيات وانهاء الهجمات على المرمي

وعلى هامش المران كان هناك حديث مطول بين على أبوجريشة وعماد سليمان ثنائي اللجنة الفنية مع حازم مرسي ومحمود عبدالله ووجيه عبدالحكيم، لاعبي الفريق، اختتم المران بتقسيمة حماسية في وسط الملعب.

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