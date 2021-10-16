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توقيف 19 شخصا على خلفية الاحداث في منطقة الطيونة ببيروت

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توقيف 19 شخصا على خلفية الاحداث في منطقة الطيونة ببيروت توقيف 19 شخصا على خلفية الاحداث في منطقة الطيونة ببيروت

جي بي سي نيوز :- أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية بأن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في الاحداث التي وقعت أمس في منطقة الطيونة، بإشراف مفوض لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الكمين المسلح الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى.

وبعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، سطر القاضي عقيقي اليوم استنابات إلى كل من جهاز أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.

الوكالة الوطنية للاعلام

جي بي سي نيوز

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