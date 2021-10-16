على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

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واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح تألقه الكبير في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع ُعادلة رقم المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروجبا كأفضل هداف أفريقي في البريميرليج.

ويعد الدوري الإنجليزي أغنى دوري كرة قدم في العالم ويمكن القول إنه الأكثر تنافسية أيضًا، وهذا ما يُفسر سبب تواجد أشهر اللاعبين والأسماء في عالم كرة القدم بالدوري الممتاز.

ولعب العديد من اللاعبين المتميزين من إفريقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية البطولة قبل ثلاثة عقود.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي:

5- يايا توريه | مانشستر سيتي

يايا توريه هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أمضى لاعب كوت ديفوار الدولي السابق البالغ من العمر 38 عامًا ثمانية مواسم ناجحة في المنافسة مع مانشستر سيتي.

لعب توري أكثر من 230 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 59 هدفًا وصنع 35. وغني عن التعريف أنه كان لاعباً أساسياً في انتصارات السيتي الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحدها كان تحت قيادة المدرب الحالي للنادي بيب جوارديولا.

اشتهر توريه بقدراته البدنية في خط الوسط وميله للتسجيل من مسافة بعيدة، وسجل توريه 20 هدفًا في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2013-14.

4- مايكل إيسيان | تشيلسي

مايكل إيسيان هو أحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعيين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. خلال عقد من الزمن قضاها في المسابقة، كل ذلك مع تشيلسي، خاض إيسيان 168 مباراة، وسجل 17 مرة وساعد في 11 مناسبة.

ومع ذلك، كان في خط الوسط الدفاعي، حيث أثبت إيسيان أنه يستحق وزنه ذهب. تفكيك لعب الخصم وبدء الهجمات لفريقه، كان الدولي الغاني السابق أحد الأسماء الأولى في ورقة فريق تشيلسي.

استمتع الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بأكبر موسم له في البطولة في 2007-08، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة. بفضل تأثير إيسيان، أنهى تشيلسي بفارق نقطتين فقط عن الفائز بمانشستر يونايتد.

3- ساديو ماني | ساوثهامبتون ، ليفربول

يُشكل ساديو ماني ثلث أحد أنجح الفرق الثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. حقق الجناح نجاحًا كبيرًا في الدوري الإنجليزي، خاصة مع ناديه الحالي ليفربول.

كان ماني لاعبًا ثابتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل ما لا يقل عن عشرة أهداف في كل من المواسم السبع السابقة. لا داعي للقول إنه كان لاعبًا رئيسيًا في مشوار ليفربول الفائز بلقب 2019-20، حيث سجل 18 هدفًا وصنع تسعة أهداف.

حقق السنغالي الدولي بداية جيدة في موسم 2021-22؛ لقد وصل بالفعل إلى خمسة أهداف هذا الموسم. هدفه في شباك واتفورد جعله ثالث لاعب أفريقي يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بشكل لا يُصدق، لم يُحرز ماني أي هدف من أهدافه الـ 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز من ركلة جزاء، مما يجعله ثالث لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز.

2- محمد صلاح | تشيلسي، ليفربول

يمكن القول أن محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

سجل المهاجم الدولي المصري أكثر من 100 هدف في الدوري الممتاز، وسجل جميع أهدافه مع ليفربول باستثناء ثلاثة. لقد سجل ما لا يقل عن 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في كل من مواسمه الأربعة الكاملة مع الريدز.

كان صلاح في حالة رائعة هذا الموسم. بدأ مشواره عندما أصبح أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف ضد نورويتش سيتي. وبهدفه السابع في المسابقة يوم السبت ضد واتفورد، أصبح صلاح (104) أكثر هدافي أفريقيا غزارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

جنبا إلى جنب مع روبرتو فيرمينو وماني، يشكل الجناح المصري واحدة من أكثر الثلاثيات الهجومية تدميرا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

1- ديدييه دروجبا | تشيلسي

ديدييه دروجبا هو أسطورة تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز. كان لاعب كوت ديفوار الدولي السابق لاعبًا مثاليًا في تسجيل الأهداف، حيث سجل أهدافًا من أجل المتعة خلال فترة تسع سنوات قضاها مع البلوز.

اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا، الفائز بالدوري الإنجليزي أربع مرات، سجل 104 أهداف في المسابقة وقدم أيضًا 64 تمريرة حاسمة. في أكثر مواسمه غزارة في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2009-2010، سجل دروجبا 29 هدفًا، مما ساعد تشيلسي في الحصول على لقب الدوري للمرة الثالثة في ستة أعوام.

لعب دروجبا، الحائز على الحذاء الذهبي مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، موسمه الأخير في المسابقة في 2014-15. فاز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في ذلك الموسم، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أعظم لاعب كرة قدم أفريقي في تاريخ البريميرليج.