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الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع

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الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع

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أبدى معين الشعبانى المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى المصري، تحفظه على تعادل فريقه أمام نظيرة الموارد الأوغندي في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم «السبت» في أوغندا ضمن مباريات الذهاب، حيث قال الشعبانى إن نتيجة التعادل السلبى أمام سلطات الموارد الأوغندى اليوم بالكونفدرالية، هي نتيجة خادعة، مشيرًا إلى أن فريقه أهدر أكثر من 5 فرص لهز الشباك.

تابع الشعباني، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه سيخوض مباراة العودة بمنتهى الحذر، خاصة أن الفريق الأوغندى فريق منظم ولديه لاعبون مميزون، مضيفًا أن إقامة المباراة على النجيل الصناعى أثرت على أداء الفريق البورسعيدى اليوم.

وتعادل النادى المصرى سلبيًا، مع نظيره سلطات الموارد الأوغندى، في المباراة التي جرت اليوم على سانت ماري كيتندي بالعاصمة كمبالا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

المصرى اليوم

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