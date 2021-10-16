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«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد

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«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد «زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد

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رفض الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، عرضًا مغريًا لتولى قيادة نيوكاسل يونايتد الإنجليزى المُلقب بـ «الماكبايس».

وأشارت صحيفة ديلى ميرور إلى أن المُلاك السعوديين الجدد تواصلوا مع زيدان لاستطلاع رأيه فى قيادة الفريق الإنجليزى، إلا أن المدرب الفرنسى رفض العرض.

وبررت الصحيفة البريطانية رفض زيزو بأنه يخطط لقيادة الفرنسى مستقبلًا، رغم أن هذا الحلم بات صعبًا على المدى القريب بعد فوز الديوك بلقب دورى الأمم الأوروبية. وينتهى تعاقد ديدييه ديشامب، المدير الفنى الحالى لمنتخب فرنسا، بانتهاء مشوار الديوك فى نهائيات (قطر 2022).

ولفتت أيضًا إلى أن قائمة المرشحين لقيادة نيوكاسل يونايتد تضم أسماء أخرى مثل ستيفن جيرارد، بريندان رودجرز وأنطونيو كونتى.

من جانبه، انتقد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى على نادى نيوكاسل يونايتد.

وقال كلوب فى تصريحات لمحطة (سكاى) عن صفقة بيع نيوكاسل: «لا أريد الحديث كثيرا عن الأمر... إذا تحدثنا فقط عن كرة القدم، فسيكونون قوة عظمى على المدى الطويل».

وتابع: «إنه النادى الثالث الذى أعرف أنه ينتمى إلى بلد، وإلى واحدة من أغنى العائلات فى العالم (فى إشارة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى)».

وأضاف: «هذا يفتح الكثير من الفرص. عندما طُرحت فكرة دورى السوبر الأوروبى، كان الجميع ضدها. هذا يشبه دورى السوبر، لكن بالنسبة لناد واحد فقط». وأكد: «لقد ضمن نيوكاسل دورا مهيمنا فى العالم فى السنوات الـ20 أو الـ30 المقبلة».

وكانت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز قد وافقت قبل أيام على بيع نيوكاسل بنسبة 100% إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودى وشركة بى.سى.بى كابيتال بارتنرز وآر.بى سبورتس آند ميديا. فيما أعلن نيوكاسل، أمس الأول، بقاء المدير الفنى للفريق ستيف بروس فى منصبه فى مواجهة توتنهام المقبلة. وستكون المباراة المقبلة للمدرب الإنجليزى هى رقم 1000 فى مسيرته التدريبية.

وعقب الاستحواذ من قبل صندوق الاستثمار السعودى على نيوكاسل، انتشرت العديد من الأنباء عن رحيل بروس قبل لقاء توتنهام.

لكن نشر النادى بيانا عبر موقعه الرسمى، أمس، أكد خلاله بقاء المدرب صاحب الـ60 عاما فى منصبه للقاء توتنهام. وستقام المباراة فى ملعب نيوكاسل، سانت جيمس بارك، اليوم، فى ثامن جولات الدورى الإنجليزى. ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير فى جدول الترتيب بعد حصوله على ثلاث نقاط فقط حتى الآن.

المصرى اليوم

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