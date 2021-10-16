بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج

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توج البرتغالي برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره بيرنلي والتي أقيمت مساء اليوم السبت.

وضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز نجح مانشستر سيتي في الفوز على ضيفه على ملعب الاتحاد فريق بيرنلي بنتيجة 2- صفر.

وسجل هدفي مانشستر سيتي المخضرم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وقائد الفريق كيفين دي بروين في الدقيقة 71.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف الريدز صاحب الصدارة بـ 18 نقطة ، وينتظر الفريقان نتيجة المتصدر السابق فريق تشيلسي أمام نظيره برينتفورد.

وعقب نهاية المباراة أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي عن فوز اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا صاحب الهدف الأول بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما تألق وأبدع خلال المواجهة ونال إشادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.