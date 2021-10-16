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مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

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مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

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استعاد مانشستر سيتي طريق الإنتصارات سريعًا وحقق الفوز بنتيجة 2-0 على ضيفه بيرنلي في مباراة ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج.

وسجل بيرناردو سيلفا الهدف الوحيد في الشوط الأول لينهي أصحاب الأرض النصف الأول من المباراة بالتقدم 1-0.

وفي الشوط الثاني سجل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني، ليمنح رجال المدرب بيب جوارديولا انتصارهم الخامس في الدوري هذا الموسم.

الفوز رفع من رصيد مان سيتي إلى 17 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 3 نقاط فقط في المركز قبل الأخير.

رجل المباراة:

حصل كيفن دي بروين على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من صانع الألعاب البلجيكي الذي سجل هدف.

دي بروين صنع فرصتين للتهديف ومرر55 تمريرة بدقة 87%.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بيرناردو سيلفا سجل هدفه الرابع ضد بيرنلي في مختلف البطولات، أكثر خصم سجل ضده بقميص مانشستر سيتي.

- مانشستر سيتي فازوا بجميع مبارياته ال9 الأخيرة ضد بيرنلي في مختلف البطولات بإجمالي نتيجة 32-1.

- مانشستر سيتي حافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات ال4 التي لعبوها على ملعب الإتحاد هذا الموسم في الدوري.

- بيرنلي بدون فوز في الدوري في أخر 11 مباراة (تعادلوا 3 وخسرو 9).

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