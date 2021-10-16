مدير عام التأمين الصحي يتفقد قسم زراعه القوقعة بمستشفى بهتيم

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تابع الدكتور رضا الديب مدير عام التأمين الصحي في القليوبية، يرافقة الدكتور محمد مصطفى مدير الشؤون الطبية ، مستشفى بهتيم التخصصية لمتابعة سير العمل بها والإطمئنان على المرضى داخل المستشفى.

وتفقد مدير عام فرع التأمين الصحي قسم زراعه القوقعة والسمعيات والأقسام الداخلية ورعاية القلب، كما تفقد اقسام المستشفى وسير وانتظام العمل بها وشدد على توفير كافة الخدمات الطبية للمرضى ومتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة.

وفى السياق ذاته، تفقد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية بمستشفى الحجر الصحى بقها وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الاحترازية اثناء التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية.