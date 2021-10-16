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ليستر سيتي ضد مان يونايتد: الثعالب يحققون سلسلة قياسية ضد الشياطين الحمر

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ليستر سيتي ضد مان يونايتد: الثعالب يحققون سلسلة قياسية ضد الشياطين الحمر ليستر سيتي ضد مان يونايتد: الثعالب يحققون سلسلة قياسية ضد الشياطين الحمر

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حقق ليستر سيتي انتصارًا كبيرًا على ملعبه ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 في مباراة ضمن الجولة الثامنة من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 1-1 مع تقدم الضيوف بهدف عن طريق مايسون جرينوود وتعديل الضيوف للنتيجة عن طريق لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، سجل المدافع التركي كاجلار سويونكو هدف التقدم لأصحاب الأرض، لكن ماركوس راشفورد سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 82.

وأعاد جيمي فاردي ليستر للمقدمة سريعًا بهدف في الدقيقة 83، ثم سجل المهاجم الزامبي باتسون داكا هدفًا في الوقت بدل من الضائع ليحسم المباراة لصالح أصحاب الأرض.

الفوز دفع بـ ليستر إلى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز الخامس، وبدون فوز في أخر 3 جولات (2 هزيمة وتعادل).

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط البلجيكي، يوري تيليمانس، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير في وسط الملعب وتسجيله الهدف الإفتتاحي لأصحاب الأرض.

تيليمانس صنع 3 فرص تهديفية ومرر الكرة في 63 مناسبة (الأكثر) وبدقة تمرير 91%.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مايسون جرينوود (20 عامًا و15 يومًا) أصبح أصغر لاعب يسجل أول 21 هدفًا له البريميرليج، منذ واين روني (19 عامًا و104 يومًا) في 5 فبراير 2005.

- من بين جميع اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر مع مانشستر يونايتد في البريميرليج، فقط دافيد بيكهام (55%) وناني (31%) سجلا نسبة أعلى من اهدافهما من خارج منطقة الجزاء من مايسون جرينوود (24%).

- النيجيري كليتشي إيهناتشيو اشترك مباشرة في تسجيل 23 هدفًا من أخر 26 مباراة لعبها مع ليستر سيتي في مختلف البطولات (سجل 17 وصنع 6).

- كان هناك 54 ثانية فقط فصلت بين هدف التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق ماركوس راشفورد وهدف التقدم لـ ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي.

- أصبح باتسون داكا هو أول لاعب من زامبيا يسجل هدفًا في البريميرليج، لتكون جنسية زامبيا هي الجنسية رقم رقم 105 المختلفة التي تسجل اهدافًا في عهد البريميرليج.

- ليستر سيتي هزم مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بمختلف البطولات (2 دوري و1 كأس) للمرة الأولى على الإطلاق خلال 120 عامًا. الفريق هزم مناشستر يونايتد في مباراتين متتاليتين في الدوري للمرة الأولى منذ سبتمبر من عام 1973.

- مانشستر يونايتد خسر خارج ملعبه في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ يناير 2020 (2-0 ضد ليفربول) وبعد سلسلة من 29 مباراة بدون أي هزيمة (فاز 19 وتعادل 10).

- الشياطين الحمر تلقوا 4 أهداف خارج قواعدهم في مباراة بالبريميرليج للمرة الأولى منذ الخسارة 4-0 من إيفرتون في أبريل 2019.

المصرى اليوم

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