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ليستر سيتي يزيد أوجاع مانشستر يونايتد برباعية مدوية في الدوري الإنجليزي

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ليستر سيتي يزيد أوجاع مانشستر يونايتد برباعية مدوية في الدوري الإنجليزي ليستر سيتي يزيد أوجاع مانشستر يونايتد برباعية مدوية في الدوري الإنجليزي

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من جديد واصل فريق مانشستر يونايتد عروضه الباهتة والضعيفة التي لا تتناسب مع حجم النجوم في صفوفه بعدما سقط خارج أرضه أمام مضيفه ليستر سيتي.

وعلى أرض ملعب كينج باور نجح فريق ليستر سيتي في استعادة لغة الانتصارات من جديد بعدما تغلب على الشياطين الحمر بنتيجة 4-2، وقلب تأخره بهدف في بداية المباراة لهذا الفوز الكبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية ثعالب ليستر سيتي اللاعبون: رباعية ليستر جاءت عن طريق يوري تيليمانس وشاجلار سويونكو وجيمي فاردي وباستون داكا في الدقائق : 31، 78، 83 و91 على الترتيب.

بينما سجل هدفي مانشستر يونايتد ماسون جرينوود والبديل ماركوس راشفورد في الدقيقتين 19 و82 من عمر المباراة القوية بين الفريقين.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما رفع ليستر سيتي رصديه إلى 11 نقطة في المركز الـ 11 أيضاً.

المصرى اليوم

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