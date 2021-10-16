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سفير بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

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سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني سفير بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

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نبيل مكي، سفير بالنيجر، وطاقم السفارة الذي يضم الملحق الإداري، فرجاني محمد، ومسعد محمود وأحمد محمود، حرصوا على مؤازرة الأهلي في مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر من ملعب المباراة.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر اليوم السبت على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل التي انطلقت منذ دقائق على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف.

وتضم دكة البدلاء كلا من:
مصطفى شوبير وحمزة علاء رامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون ومحمد محمود وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

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