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شريف إكرامي يتغنى بعدد مشاركاته فى البطولات الأفريقية

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شريف إكرامي يتغنى بعدد مشاركاته فى البطولات الأفريقية شريف إكرامي يتغنى بعدد مشاركاته فى البطولات الأفريقية

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أبدى شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز سعادته بالوصول للمباراة رقم 99 في تاريخ مشاركاته في البطولات الأفريقية، وذلك بعدما شارك اليوم «السبت» كأساسي مع بيراميدز أمام فريق عزام بطل تنزانيا في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وشارك شريف إكرامى صورة الحساب الرسمى لبيراميدز والذى علق على ذلك قائلا: «شريف إكرامي بعد مباراة اليوم، يصبح الحارس المصري الأكثر مشاركة في بطولات الأندية الأفريقية في التاريخ بـ99 مباراة»، ليرد إكرامى: «الطريق إلى 100 إن شاء الله».

وتعادل نادى بيراميدز سلبيا مع عزام يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر اليوم على استاد عزام يونايتد، في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية على استاد عزام يونايتد.

المصرى اليوم

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