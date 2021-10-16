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أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك اختيار محمود علاء مدافع الفريق الكروي، رجل مباراة الزمالك وتوسكر الكينى التي جمعت الفريقين بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف والتي اقيمت عصر اليوم «السبت» في مستهل مشوار الفارس الابيض في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن جانبه، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على توسكر الكيني بهدف دون رد في مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على أن اللقاء كان صعبا، الزمالك واجه منافسا قويا ومنظما، موضحا أن الأجواء كانت صعبة في كينيا خاصة وأن نسبة الأكسجين في الجو أقل منها في مصر.